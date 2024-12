POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - In der Zeit vom 29.11. bis zum 08.12.2024 drangen unbekannte Täter in eine verschlossene Lagerhalle an der Carl-Zeiss-Straße in Horn ein und entwendeten einen Anhänger (LIP-SP106) samt Mini-Bagger (Kubota Stima ST11). Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05231 6090. ...

mehr