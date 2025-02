POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim: Autofahrer absolut fahruntüchtig und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Straubenhardt (ots) - Mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel hat am Mittwochmittag eine 44-Jährige in Straubenhardt-Ottenhausen einen Verkehrsunfall verursacht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die Fahrerin eines Peugeot kurz vor 13:00 Uhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Weiler unterwegs gewesen sein, als diese nach links von der ...

mehr