Feuerwehr München

FW-M: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (Maxvorstadt)

München (ots)

Mittwoch, 5. Februar 2025; 10.51 Uhr

Finkenstraße

Am Mittwochvormittag ist ein 45-jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Unfall wurde der Leitstelle über mehrere Wege mitgeteilt.

Der Fahrer eines Mercedes verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam so in der Finkenstraße von der Fahrbahn auf den Gehweg ab. Hier kollidierte das Auto mit einem Radfahrer. Der Zusammenstoß wurde sowohl vom automatischen Unfall-Erkennungssystem des Mercedes als auch von der Smartwatch des Radfahrers erfasst und der Leitstelle gemeldet. Aufgrund dieses sogenannten E-Calls wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit mehreren Einsatzfahrzeugen alarmiert. Der 45-jährige Radfahrer wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungs- und eines Notarztwagens versorgt und anschließend mit mittelgradigen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der Autofahrer blieb unverletzt. Nachdem die meisten Kräfte der Feuerwehr frühzeitig abrücken konnten, sicherte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug die Unfallstelle ab, unterstütze den Rettungsdienst, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz sicher.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht benannt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

