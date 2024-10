FW-LEV: Hohes Einsatzaufkommen

Leverkusen (ots) - Am 05.10.2024 um 22:34 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen zu einem vermutlichen Wohnungsbrand in die Breslauer Straße gerufen. Die Meldende informierte die Feuerwehr über einen ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus und gab an, dass sich vermutlich noch Personen in der Wohnung aufhalten. Die alarmierten Kräfte konnten beim Eintreffen einen leichten Brandgeruch wahrnehmen. Die Bewohner der ...

mehr