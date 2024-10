Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Rauchmelder rettet Menschenleben

Leverkusen (ots)

Am 05.10.2024 um 22:34 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen zu einem vermutlichen Wohnungsbrand in die Breslauer Straße gerufen. Die Meldende informierte die Feuerwehr über einen ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus und gab an, dass sich vermutlich noch Personen in der Wohnung aufhalten. Die alarmierten Kräfte konnten beim Eintreffen einen leichten Brandgeruch wahrnehmen. Die Bewohner der Nachbarwohnungen wurden umgehend durch das rauchfreie Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Nachdem die Türe der betroffenen Wohnung gewaltsam geöffnet war, wurde diese umgehend durch einen Trupp unter Atemschutz begangen. Hierbei wurde der bereits bewusstseinsgetrübte Bewohner gefunden und umgehend in Sicherheit gebracht. Im Anschluss an die medizinische Erstversorgung wurde er mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation mittels Notarztbegleitung ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Die betroffene Wohneinheit wurde belüftet und auf Schadstoffe überprüft. Die Feuerwehr war mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Löschzüge Lützenkirchen und Steinbüchel der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

