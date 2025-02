FW-M: Tödlicher Verkehrsunfall (Riem)

München (ots) - Dienstag, 4. Februar 2025, 19.38 Uhr Emil-Dittler-Straße Mit schweren Verbrennungen ist eine 36-Jährige nach einer Verpuffung in eine Klinik gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Integrierte Leitstelle wurde von der Polizei über einen Zimmerbrand mit Person in Gefahr informiert. Daraufhin wurden Feuerwehr- und Rettungseinheiten in die Emil-Dittler-Straße nach Solln alarmiert. ...

