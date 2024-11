Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ausflug in die Neißestadt endet in der Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots)

Für einen 32-jährigen Polen endete der gestrige Ausflug in die Neißestadt in der Justizvollzugsanstalt. Der im polnischen Luban (Lauban) Wohnende war in Görlitz auf der Rauschwalder Straße von Bundespolizisten angetroffen worden. Diese überprüften anschließend seine Personalien und stellten dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Görlitz bereits im Januar 2022 einen Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Der Verurteilte war demnach festzunehmen. In seinem Fall geht es nun um die Verbüßung einer neunmonatigen Restfreiheitsstrafe. Diese war vom Amtsgericht Görlitz wegen Körperverletzung angeordnet worden.

