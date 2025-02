POL-RBK: Rösrath - Umhängetasche aus Pkw entwendet

Bergisch Gladbach (ots) - In der Zeit von Freitag (14.02.), 15:30 Uhr, bis Montag (17.02.), 07:30 Uhr, wurde in ein Firmengebäude an der Friedrich-Ebert-Straße im Stadtteil Moitzfeld eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, indem sie eine Außentür aufbrachen. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam mehrere Büro- und ...

mehr