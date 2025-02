POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrer händigt bei Kontrolle gefälschten Führerschein aus

Leichlingen (ots) - In der Nacht zu gestern (17.02.) haben Unbekannte ein Loch in eine Seitentür eines Handwerkerfahrzeugs geschnitten und aus dem Laderaum Werkzeug und Maschinen entwendet. Der Van der Marke Opel stand seit Sonntagabend (16.02.) am Fahrbahnrand der Immigrather Straße. Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 07:40 Uhr wurde ein Loch in das Blech der ...

