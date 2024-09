Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg /Landkreis Rottweil) Ruhestörung eskaliert (21.09.2024).

Schramberg (ots)

Aufgrund ruhestörender Arbeiten in einem Treppenhaus in der Oberndorfer Straße in Schramberg gerieten am Samstagmorgen gegen 08:40 Uhr Bewohner mit den Handwerkern aneinander. Die Situation verschärfte sich, als mutmaßlich ein Hausbewohner, telefonisch weitere Männer zur Verstärkung anforderte, um seiner Forderung nach Beendigung der Arbeiten Nachdruck zu verleihen. Die Lage eskalierte nun und gipfelte in körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beteiligten Personen. Bis zu 10 Personen sollen an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Situation konnte durch den Einsatz mehrere Streifenwagenbesatzungen wieder befriedet werden. Gegen die beteiligten Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

