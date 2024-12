Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte trieben am vergangenen Wochenende an der Dammühle ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, Zugang zu einem Wohnhaus. Dort durchwühlten sie die Innenräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen gingen die Langfinger leer aus. Dennoch entstand Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell