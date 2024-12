Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laptop aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht auf Samstag griffen Diebe in der Haspelstraße zu. Das Ziel war ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Die Täter öffneten den Wagen und durchsuchten den Innenraum. Als Beute verzeichneten sie eine schwarze Sporttasche. Darin befand sich unter anderem ein Laptop und Kleidung. Laut Angaben des Besitzers müssen die Langfinger zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, zugeschlagen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell