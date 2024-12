Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus PKW

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich unbekannte Täter an einem Fahrzeug im Reiserfeld zu schaffen. Das Auto stand dort unverschlossen, zwei Türen waren nur angelehnt. Wie die 70-jährige Fahrzeughalterin mitteilte, fehlen Bargeld und persönliche Gegenstände. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang nochmals an alle Fahrzeugnutzer: Verschließen Sie Ihre Autos und lassen Sie keine Wertgegenstände im Innenraum liegen. Das Nichtverschließen von Fahrzeugen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann entsprechend mit Verwarnungsgeldern geahndet werden.|PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell