Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Kaiserslautern (ots)

Am letzten Sonntag (1. Dezember 2024) kam es im Bereich der Innenstadt zu zwei Diebstählen von Handtaschen. In beiden Fällen entriss der Täter den Frauen die Tasche mit Gewalt, eine 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5922100). Den Polizeibeamten gelang es nun, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der 19-Jährige muss sich jetzt in beiden Fällen wegen des Verdachts des Raubs rechtfertigen. Weitere Ermittlungen dauern an. |kfa

