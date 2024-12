Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: 39-Jähriger nach Diebstahl in Haft

Eppertshausen (ots)

Nach ersten Ermittlungen seht ein 39-Jähriger im Verdacht, für zwei Diebstähle aus einer Wohnung und einem Keller am Sonntag (1.12.) und Montag (2.12.) verantwortlich zu sein. Der Mann soll sich sowohl in der Bahnhofstraße, als auch in der Babenhäuser Straße unberechtigt Zugang zu Wohnungen verschafft haben und dort unter anderem Autoschlüssel, Bargeld und Werkzeug entwendet haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Dienstag (3.12.) vor dem Amtsgericht Dieburg vorgeführt. Antragsgemäß erging ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 39-Jährigen. Er wurde sodann in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

