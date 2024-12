POL-PPWP: Motorroller gestohlen

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht auf Samstag griffen Diebe in der Haspelstraße zu. Das Ziel war ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Die Täter öffneten den Wagen und durchsuchten den Innenraum. Als Beute verzeichneten sie eine schwarze Sporttasche. Darin befand sich unter anderem ein Laptop und Kleidung. Laut Angaben des Besitzers müssen die Langfinger zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, zugeschlagen ...

