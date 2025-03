Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Geschwindigkeitskontrollen

Aalen (ots)

Am Montag führte die Verkehrspolizei Kirchberg von 13:15 Uhr bis 15:45 Uhr auf der Roten Steige (B14) bei Michelfeld Geschwindigkeitskontrollen mit einem Lasermessgerät durch. In der zweieinhalbstündigen Kontrollzeit mussten insgesamt 30 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht werden. Traurige Spitzenreiter waren ein Autofahrer und ein Motorradfahrer, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h jeweils um 38 km/h überschritten. Den beiden Fahrzeugführern droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Im Jahr 2023 war überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen bei 60,9% der tödlichen Unfälle und bei 26,2% der Unfälle mit schwerverletzten Personen hauptursächlich für den Unfall. Auch im Jahr 2024 stellt überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen eine der Hauptunfallursachen dar.

Daher wird das Polizeipräsidium Aalen auch in diesem Jahr wieder einen Schwerpunkt auf die Geschwindigkeitsüberwachung legen und sich auch an den europaweiten Geschwindigkeitskontrollwochen beteiligen. Die Kontrollwochen werden vom 7. bis 13. April und vom 4. bis 10. August stattfinden.

