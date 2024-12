Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Polizeiorchester Niedersachsen bringt den Geist der Weihnacht nach Nienburg

Nienburg (ots)

Die erste Kerze auf dem Adventskranz wurde bereits entzündet und der Besuch des Nikolaus stand kurz bevor, als die Polizeiakademie Niedersachsen gemeinsam mit dem Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Nienburg am gestrigen Donnerstag zur traditionellen musikalischen Adventsandacht in die St. Martin Kirche in Nienburg einlud. Die festliche Veranstaltung, die bereits zum dritten Mal stattfand, stimmte die rund 200 Gäste auf die bevorstehenden Weihnachtstage ein und bot eine gelungene Mischung aus Musik und Besinnung.

Das Konzert unter der Leitung von Martin Spahr, dem neuen Dirigenten des Polizeiorchesters Niedersachsen, bot ein beeindruckendes musikalisches Programm. Ein Höhepunkt war die Advents-Fantasie von Roland Kernen, die mit ihren festlichen Klängen das Adventsgefühl perfekt widerspiegelte. Auch die Stücke Lux Aurumque von Eric Whitacre und die A Christmas Journey to Hanover trugen zur festlichen Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern bei. Die Musikerinnen und Musiker durften sich immer wieder über großen Beifall und Jubel für ihre herausragende Leistung freuen.

Ein besonderer Moment boten die Reden der Studierenden der Polizeiakademie Niedersachsen Alina Oremek und Marcello Rodolfo Totzek sowie von Pastor Marcus Christ, Leiter des Kirchlichen Dienstes in Polizei und Zoll. Sie brachten in nachdenklichen und inspirierenden Worten die Botschaft der Adventszeit zum Ausdruck und ließen unter anderem tief in die Arbeit der Polizei blicken, die auch während der Feiertage nicht endet. "Weil es für manch andere schon nicht mehr sicher ist, werde ich an Weihnachten draußen sein. Warum ich Polizistin bin. Gerade an Weihnachten", wie Oremek eindrücklich in Form eines Gedichtes sagte.

Neben der Musik und den Beiträgen von Dr. Christiane de Vos, Superintendentin des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Nienburg, und Andrea Marquardt, stellvertretende Direktorin der Polizeiakademie Niedersachsen, stand die Veranstaltung auch im Zeichen des Miteinanders und der Gemeinschaft. "Gerade die Adventszeit erinnert uns daran, dass in schwierigen Zeiten auch Hoffnung, Gemeinschaft und Zuversicht wachsen können. Sie lädt uns ein, innezuhalten, einander zuzuhören und das Verbindende zu suchen", sagte Marquardt in ihrem Grußwort. Der Segen von Dr. Christiane de Vos und das gemeinsame Singen des Liedes Stille Nacht bildeten den feierlichen Abschluss der Andacht.

Die Veranstaltung fand auch im Jahr 2024 großen Anklang. Die Besucherinnen und Besucher erlebten einen Abend voller Besinnung, bei dem die festliche Musik und die nachdenklichen Worte auf die Adventszeit einstimmten. Vor allem zum Ende sangen alle aus vollem Herzen das gemeinsame Abschlusslied "Stille Nacht". Spätestens in diesem Moment fühlte sich für alle Weihnachten gar nicht mehr so weit weg an.

Die Polizeiakademie Niedersachsen und der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Nienburg bedanken sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihre Teilnahme und ihre Spenden, die der Stiftung St. Martin und der Polizeistiftung Niedersachsen zugutekommen.

