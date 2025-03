POL-AA: Weinstadt-Beutelsbach: 14jähriges Mädchen vermisst

Aalen (ots) - Aalen: Kinderwagen gestohlen Am Freitag, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, entwendeten unbekannte Diebe in der Bahnhofstraße den Kinderwagen einer jungen Frau, während diese abgewandt vom Kinderwagen ihr Kind stillte. Am gestohlenen Kinderwagen befanden sich zudem mehrere Wertgegenstände der Geschädigten. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise auf die noch unbekannten Diebe ...

