POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel, des Polizeipräsidiums Nordhessen und des Polizeipräsidiums Osthessen

Vollstreckung eines U-Haftbefehls nach vorangegangenem Ladendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a. d. Fulda. Die Polizei Rotenburg a. d. Fulda nahm am Mittwochnachmittag (29.01.) einen 56-Jährigen Mann fest, nachdem dieser zuvor bei einem Ladendiebstahl in Erscheinung getreten war.

Gegen 15:10 Uhr wurde der Polizei in Rotenburg ein Ladendiebstahl in der Bürgerstraße gemeldet, wobei der Tatverdächtige den betroffenen Getränkemarkt bereits fußläufig verlassen hatte. Ein Mitarbeiter konnte den Tatverdächtigen bis zum Bahnhof verfolgen, wo eine eingesetzte Streife den Täter am Bahngleis festnahm. In diesem Zusammenhang konnte festgestellt werden, dass gegen den 56-jährigen Beschuldigten ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls in weiteren 12 Fällen, wegen Hausfriedensbruch in zwei Fällen sowie wegen Bedrohung vorlag.

Der 56-jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am 30.01.2025 dem Haftrichter beim Amtsgericht Kassel vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Kassel.

