Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und dem Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Schotten. Am Dienstag (28.01.), gegen 10 Uhr, parkte eine 38-jährige Fahrerin ihren Hyundai i30 auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Schotten. Als sie gegen 10.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Pkw auf der kompletten Beifahrerseite Beschädigungen aufwies. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein anderes Fahrzeug den Hyundai beim Ein- oder Ausparken derart beschädigt, dass ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Wildeck. Am Mittwoch (29.01.), gegen 06.10 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Ford Kuga auf regennasser Fahrbahn die L 3251 aus Richtung Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Ronshausen. Ein 54-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Ausfahrt der BAB 4 und wollte nach rechts auf die L 3251 einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es aus derzeit ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einer Wiese zum Stehen. Der Seat geriet ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 13.000 Euro.

