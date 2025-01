Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Wohnungseinbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Mittwoch (29.01.), gegen 18.50 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Zweifamilienhauses in der Marburger Straße und hebelten die Terrassentür auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell