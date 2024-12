Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Wohnung eingedrungen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Eisenbahnweg;

Tatzeit: 18.12.2024, zwischen 13.00 Uhr und 22.10 Uhr;

Gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen sind Unbekannte in Gronau. Die Täter stiegen auf den Balkon und schlugen dort ein Loch in den Glaseinsatz der Tür, um diese zu öffnen. Zwischen 13.00 Uhr und 22.10 Uhr entwendeten sie einen Safe samt Inhalt und Schmuck aus dem Objekt am Eisenbahnweg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell