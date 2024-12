POL-BOR: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Ahauser Damm

Velen (ots) - Unbekannte sind vermutlich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in ein Wohnhaus in Velen eingedrungen. Um in das Gebäude an der Ringstraße zu gelangen, hatten sich die Einbrecher gewaltsam an einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Schränke. Genauere Angaben zur möglichen Beute liegen noch nicht vor. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion 1 in ...

