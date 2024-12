Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Bismarckstraße;

Unfallzeit: zwischen 16.12.2024, 23.30 Uhr, und 17.12.2024, 15.45 Uhr;

Zu einer Kollision mit einem geparkten Wagen ist es zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in Bocholt gekommen. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zurück an der Unfallstelle in der Bismarckstraße blieb ein beschädigter schwarzer BMW - dem Spurenbild nach hat ihn ein anderes Auto an der Fahrerseite gestreift. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell