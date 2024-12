Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Lebensretter geehrt

Sie waren nicht nur im richtigen Moment am richtigen Ort, sie bewiesen einen ruhigen Kopf und viel Professionalität. Bei einem Urlaub in der oberfränkischen Stadt Hof besuchte das Ehepaar Lisa und Simon Bartusch am 22. Oktober 2024 ein Hallenbad. Dabei wurden die medizinischen Pflegefachkräfte Zeugen einer lebensbedrohlichen Lage und eilten umgehend zur Hilfe: Nur einen kurzen Moment hatte ein Badegast seinen Sohn aus den Augen gelassen. Als er sich nach dem Kind umdrehte, trieb es leblos im Wasser. Das Ehepaar reagierte auf Hilfe-Rufe des Vaters und begann mit der Reanimation. Durch das schnelle und beherzte Handeln der beiden waren die Maßnahmen erfolgreich und der Junge konnte direkt durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst weiterversorgt werden. Der Polizeipräsident des Präsidiums Oberfranken Armin Schmelzer bedankte sich in einem Schreiben ausdrücklich bei Lisa und Simon Bartusch und sprach seine Anerkennung für ihr vorbildliches und couragiertes Handeln aus. Landrat Dr. Kai Zwicker überreichte dem Ehepaar am Mittwochnachmittag das Belobigungsschreiben. "Dass Sie das Kind retten konnten ist eine schöne Nachricht, gerade jetzt kurz vor Weihnachten", so Dr. Zwicker.

