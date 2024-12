POL-BOR: Gescher - Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Ahauser Damm

Borken (ots) - Tatort: Borken, Otto-Hahn-Straße; Tatzeit: 17.12.2024, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr; Unbekannte zogen in Borken dem Kunden eines Verbrauchermarktes unbemerkt die Geldbörse aus seiner Jackentasche. Der Mann hatte sich am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 12.00 Uhr in dem Geschäft an der Otto-Hahn-Straße aufgehalten. Erst beim Bezahlen an der Kasse stellte er den Verlust fest. Hinweise nimmt das ...

