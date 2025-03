POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall

Aalen (ots) - Waiblingen: In Imbiss eingebrochen Zwischen Montag, 22:30 Uhr und Dienstag, 10:45 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Imbiss in der Max-Eyth-Straße ein und entwendeten aus der Kasse einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. Waiblingen: Brand eines Altpapiercontainers Zeugen bemerkten am Dienstagabend ...

