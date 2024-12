Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Abbiegeunfall mit zwei Fußgängern

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.12.2024, gegen 17:35 Uhr, ist es an der Kreuzung beim Krankenhaus Waldshut zu einem Abbiegeunfall mit zwei Fußgängern gekommen. Ein 63jähriger Pkw-Lenker beabsichtige an der Ampelanlage von der Innenstadt kommend nach links in Richtung Dogern auf die B 34 einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit zwei bevorrechtigten Fußgängern, welche an der Ampelanlage die B 34 überqueren wollten. Die beiden Fußgänger im Alter von 40 und 13 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Am Auto entstand kein Sachschaden.

