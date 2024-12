Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Exhibitionist vor Schaufenster

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlicher Exhibitionist soll am Montag, 02.12.2024, gegen 07:20 Uhr, in Lottstetten bei einer Bäckerei in der Hauptstraße aufgetreten sein. Vor einem Schaufenster habe der Unbekannte im Sichtbereich zweier Verkäuferinnen sexuelle Handlungen an sich vollzogen. Folgende Beschreibung des Tatverdächtigen liegt vor: ca. 30 Jahre alt, dunkler Vollbart, Brille mit rundem Gestell, schwarzes T-Shirt, Schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldshut, Tel. 07741 8316-0, entgegen.

