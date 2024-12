Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Augenscheinlich psychisch auffällige Frau löst Polizeieinsatz aus

Freiburg (ots)

Am 02.12.2024 kam es in der Ignaz-Bruder-Straße in Waldkirch zu einem größeren Polizeieinsatz. Durch eine Zeugin wurde der Polizei gegen 18 Uhr mitgeteilt, dass sich während des Ausladevorgangs an ihrem Auto eine unbekleidete Frau auf den Rücksitz ihres Pkws gesetzt habe. Die Frau trage eine Schusswaffe bei sich.

Die Polizei eilte zur Örtlichkeit und konnte den beschriebenen Sachverhalt bestätigen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Noch vor dem Eintreffen der angeforderten Spezialkräfte stieg die Frau plötzlich aus dem Fahrzeug. In diesem Zuge kam es durch einen Polizeibeamten zu einer Schussabgabe. Bei dem Schuss, der nicht gegen Personen gerichtet war, kam es zu keinen Verletzungen oder Schädigungen. Die Frau, die sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, ließ sich daraufhin widerstandslos festnehmen.

Die 41-Jährige wurde zur medizinischen Abklärung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, gegen sie wird nun ermittelt. Bei der im Auto der Zeugin sichergestellten Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, an der direkt angrenzenden Bahnhaltestelle "Batzenhäusle" hielten im betreffenden Zeitraum keine Züge.

