POL-FR: Waldkirch: Straßenraub - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag, 30.11.2024 auf Sonntag, 01.12.2024, wurden in vier Mehrfamilienhäuser in der Pestalozzistraße mindestens 10 Kellerabteile von Unbekannten aufgebrochen. Aus einem Kellerabteil wurde eine hochwertige Kameraausrüstung entwendet. Über weiteres Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

