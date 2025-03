Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrskontrolle entzogen, Unfallflucht, Sachbeschädigungen, Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Essingen - Dauerwang: Verkehrskontrolle entzogen - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 16:15 Uhr sollte ein Mopedfahrer in der Margarete-Steiff-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der KTM-Fahrer dies erkannte, beschleunigte er sein Zweirad maximal und überholte auf der Margarete-Steiff-Straße und der Daimlerstraße mehrere Fahrzeuge innerorts. Letztendlich konnte der 18-jährige KTM-Fahrer auf Höhe des Talhofes gestoppt und kontrolliert werden. Als Grund für seine Flucht äußerte er, dass er keine Lust auf eine Kontrolle hatte. Dem 18-jährigen KTM-Fahrer droht nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Polizei sucht Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des KTM-Lenkers gefährdet oder geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Helferstraße am Straßenrand aufgestellten Schirm einer dortigen Bar und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schirm wurde durch die Kollision beschädigt. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Mutlangen: Stationärer Blitzer mit Sticker beklebt

Bereits am vergangenen Mittwoch beschädigten Unbekannte eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Gmünder Straße, indem sie Sticker auf diese klebten. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstag waren gegen 09:30 Uhr Polizeibeamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd im Rahmen einer Amtshilfe in der Pfarrer-Weser-Straße im Einsatz. Hierbei wurden die Beamten durch eine 50-jährige Frau tätlich angegriffen. Die 50-Jährige versuchte zunächst einen Beamten die Treppe hinunterzustoßen und schlug mit einem Besenstiel nach den Beamten. Die Frau wurde daraufhin durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht. Hierbei trat sie einen der eingesetzten Polizisten mehrmals. Zudem spuckte sie einer Beamtin in das Gesicht und biss ihr in die Hand. Durch die Widerstandshandlungen wurde die Beamtin leicht verletzt. Die 50-jährige Frau wurde für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Bopfingen - Oberdorf: Farbschmierereien an Schulgebäude

Unbekannte besprühten am Donnerstagabend und in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Fenster sowie die Außenleuchten eines Schulgebäudes in der Schulstraße mit Farbe. Zudem wurde die Außenwand einer gegenüberliegenden Toilettenanlage mit Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter der 07362 96020.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell