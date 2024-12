Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizei ermittelt wegen Verdachtslage - Große Langgasse gesperrt

Mainz (ots)

Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizei Mainz die Information, dass in der Mainzer Altstadt eine Person möglicherweise auf einen Passanten geschossen habe. Eine Rötung sei im Gesicht des Mannes erkennbar. Um Gefahren für Unbeteiligte auszuschließen wurde ein Bereich der Großen Langgasse bis zum Ende der Einsatzlage gegen 21 Uhr für alle Personen gesperrt.

Im Rahmen der Einsatzlage wurde ein 36-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei vernommen. In seiner Wohnung, in einer Seitenstraße wurde später eine Softairwaffe aufgefunden, welche als Tatwerkzeug in Frage kommt.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Beschädigungen an PKW und Fenstern gegenüber der Wohnung des Tatverdächtigen festgestellt. Ob hier ein Zusammenhang besteht ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen, wie die Frage möglicherweise weiterer geschädigter Personen.

Wer selbst Betroffener ist oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

