Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller nach Diebstahl wieder aufgefunden

Erkelenz (ots)

An der Straße Schulring entdeckte der Hausmeister eines Gebäudes am 13. August (Dienstag) einen Motorroller in einem Gebüsch und meldete dies bei der Polizei. Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein Fahrzeug handelt, welches in der vergangenen Woche in defektem Zustand an der Straße Oidtmannhof entwendet wurde. Der Motorroller wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Zum Geschehen wurde eine Anzeige gefertigt und die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen.

