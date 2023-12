Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Einbruch in Schule

Über das Wochenende gelangten Einbrecher in die Schule in Bad Boll.

Ulm (ots)

Unbekannte hebelten zwischen Samstag 8 Uhr und Montag 7 Uhr eine Nebeneingangstür an dem Schulgebäude im Erdgeschoss auf. So gelangten sie ins Innere. Da eine weitere Tür den Weg versperrte, wurde auch diese von den Unbekannten aufgebrochen. Ohne Beute verließen sie das Schulgebäude. Auch bei einem Einbruchsversuch in das angrenzende Kindergartengebäude scheiterten wohl die Einbrecher und zogen ohne Beute von dannen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

++++2424235 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell