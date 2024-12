POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim; Verdacht der Jagdwilderei

Mainz-Neustadt (ots) - Am Mittwoch, den 04.12.2024, gegen 09:10 Uhr wurde in der Mainzer Boppstraße ein 66-jähriger Mann verletzt. Wie der Polizei von dem Geschädigten mitgeteilt wurde, saß dieser in seinem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug, als plötzlich ein ihm unbekannter Mann an die Scheibe seiner Fahrzeugtür klopfte. Als der Geschädigte daraufhin das Fenster öffnete, schlug ihm der Beschuldigte unvermittelt zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der Vorfall wurde ...

