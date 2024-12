POL-PPMZ: Körperverletzung

Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagmorgen zwischen 08:00 Uhr und 10:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Weidmannstraße in der Mainzer Oberstadt eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die Täter über den rückwärtigen Bereich des Grundstückes in den Garten, schoben einen Rollladen hoch und brachen eine rückwärtige Tür auf. Im Innern durchwühlten der oder die Täter ...

mehr