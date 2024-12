Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Gaststätte

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstag, dem 03. Dezember 2024, ereignete sich zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr ein Taschendiebstahl in einer Weinstube in der Mainzer Altstadt.

Wie der Geschädigte, ein 51-jähriger Mainzer, angab, verwahrte er bei dem Besuch einer Gaststätte seine Geldbörse in seiner mitgeführten Jacke, welche er dort über seinen Stuhl hängte. Als er später sein Portmonee geprüft habe, habe er festgestellt, dass ein höherer, dreistelliger Bargeldbetrag entwendet worden war.

Auffällig war, dass eine kleine Menge Bargeld im Portemonnaie verblieben ist, während auch alle Bankkarten und Ausweise unberührt blieben.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat nun die Ermittlungen wegen Taschendiebstahls aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei möchte an dieser Stelle erneut alle Bürgerinnen und Bürger daran erinnern besonders auf ihre Wertgegenstände zu achten. Insbesondere in öffentlichen Lokalen und auf Veranstaltungen sollten Taschen, Jacken und andere persönliche Gegenstände nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, um Diebstähle zu vermeiden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Nehmen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit wie nötig und achten Sie besonders im Gedränge auf Tasche und Wertsachen.

-Vorsicht, wenn jemand nahe an Sie heranrückt oder Sie anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird.

