POL-PDKO: Diebstahl von Bargeld aus unverschlossenen PKWs

Lahnstein (ots) - Am 05.10.2024 ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hermsdorfer Straße in Lahnstein. Der 36-jährige PKW-Fahrer aus Koblenz wollte von der Straße in Richtung des REWE-Parkplatzes abbiegen. Er übersah den entgegenkommenden 29-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum leichten Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme ...

