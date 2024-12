Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfälle in Hechtsheim

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr kam es in der Dekan-Laist-Straße in Mainz-Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Passantin. Ein 49-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem PKW die Dekan-Laist-Straße in Richtung Rheinhessenstraße. Als er nach links in die Friedrich-Koenig-Straße abbiegen wollte, kollidierte er mit einer 25-jährigen Passantin die dort die Straße querte.

Diese wurde leicht an der Hüfte verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde leicht beschädigt.

Gegen 17:15 Uhr kam es zudem in der Ludwig-Erhard-Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Bei stockenden Verkehr fuhren die Drei in Richtung BAB60. Während das vordere und das mittlere Fahrzeug noch verkehrsbedingt bremsen konnten, schob das hintere Fahrzeug die zwei Vorderen aufeinander. Das Fahrzeug des 47-jährigen Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

