Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in zwei Geschäfte in der Mainzer Innenstadt

Mainz-Altstadt (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in der Mainzer Altstadt zu zwei Einbrüchen in Geschäfte.

So brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 30.11.2024, 18:45 Uhr und Montag, 02.12.2024, 08:30 Uhr in ein Modegeschäft im Bereich Am Brand ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich der oder die Täter über eine Tiefgarage Zugang zum Gebäude. Dort hebelten sie eine Tür auf. Im Innern des Ladens stahlen sie Bargeld in vierstelliger Höhe.

Darüber hinaus brachen ein oder mehrere unbekannte Täter am frühen Montagmorgen, 02.12.2024, gegen 5 Uhr in ein Telekommunikationsgeschäft im Bereich der Römerpassage ein. Gewaltsam wurde sich über die Eingangstür Zutritt zum Geschäft verschafft. Gestohlen wurden mehrere Mobiltelefone.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

