Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt

Mainz (ots)

Am vergangenen Wochenende stellten Einsatzkräfte bei Verkehrskontrollen mehrere Trunkenheitsfahrten fest.

In der Nacht auf Samstag, 30.11.2024, fiel Zeugen gegen 01:00 Uhr im Gonsenheim ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf, das in Schlangenlinien unterwegs war, wiederholt stark abbremste und beschleunigte. Zudem war der Wagen gegen einen Bordstein gefahren. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und informierte die Polizei. An einer Wohnanschrift konnten Einsatzkräfte schließlich einen 21-jährigen Mann antreffen, der einräumte, gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille.

Ebenfalls am Samstag wurde gegen 12:30 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das auf der A60 in Fahrtrichtung unterwegs sei und Schlangenlinien fahre. Eine Streife kontrollierten den 33-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Das Ergebnis: 1,4 Promille.

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen kurz nach 07:30 Uhr hielt eine Streife in der Rheinstraße in der Mainzer Altstadt ein Fahrzeug an und unterzog den 26-jährigen Fahr3er einer Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell