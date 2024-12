Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Diebstahl von Portemonnaie vor Geldautomat

Mainz-Altstadt (ots)

Am 01.12.2024, gegen 16:40 Uhr kam es Am Brand in Mainz zum Diebstahl einer Geldbörse durch zwei unbekannte männliche Täter.

Eine 64-jährige Mainzerin befand sich im Bereich eines Geldausgabeautomaten und beabsichtigte dort mit ihrer EC-Karte Bargeld abzuheben. Plötzlich seien zwei männliche Personen, schnellen Schrittes auf sie zugekommen, wobei eine der Personen ihr die Geldbörse aus der Hand genommen habe. Im Anschluss entfernten sich beide in Richtung der Korbgasse.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Helle Mütze, helle Teddyfelljacke, Jeans, helle Sneakers, schlank, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß.

Täter 2: Dunkle Hose, dunkle Schuhe, schwarze Mütze, schlank, etwa genauso groß und genauso alt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Wer den Vorfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell