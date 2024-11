Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sicherheitsdienst hält Bewohner mit Messer bis zum Eintreffen der Polizei fest

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr meldete der Sicherheitsdienst einer Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in der Finther Landstraße, dass ein Bewohner festgehalten würde, welcher zuvor mit einem Messer auf sie zuging. Die unmittelbar entsandten Einsatzkräfte konnten den bereits entwaffneten 41-jährigen Bewohner vor dem Gebäude widerstandslos festnehmen.

Wie sich herausstelle, geriet der Anwohner mit dem Sicherheitsdienst in Streit, als er zur Ruhe ermahnt wurde. Der 41-jährige ging daraufhin mit einem Messer in der Hand zum dem Büro des Sicherheitsdienstes und wurde dort von zwei Mitarbeitern unmittelbar entwaffnet. Hierbei griff einer der Mitarbeiter in die Klinge und verletzte sich leicht an einem Finger. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde daraufhin durch das Rechts- und Ordnungsamt in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

