POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Person durch querendes Wild

Mainz (ots) - Im Bereich der Stadthausstraße in der Mainzer Altstadt ist es am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr zu einem Taschendiebstahl gekommen. Eine 64-jährige Frau verstaute nach dem Bezahlen in einem Geschäft ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche und zog den Reißverschluss zu. Als sie ihren Geldbeutel wenige Minuten später in einem anderen Laden wieder zur Hand nehmen wollte, stellte die Frau fest, dass der ...

