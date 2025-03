Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vor Kontrolle geflüchtet, Mülltonnen angezündet

Schwäbisch Hall: Mülltonnen angezündet

Ein Vandale zündete am Donnerstagmorgen gegen 04 Uhr mehrere Mülltonnen in der Eberhard-Heim-Straße an und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen.

Gerabronn: Vor Kontrolle geflüchtet

Am Mittwochnacht gegen 23:50 Uhr sollte ein Rollerfahrer, welcher ohne Helm und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als dem 16-jährigen Fahrer des Rollers Anhaltezeichen gegeben wurden, beschleunigte dieser und wollte flüchten. Die Beamten setzten sich vor den Roller und hielten ihr Fahrzeug an um diesen zu stoppen. Der 16-Jährige versuchte am Streifenwagen vorbeizufahren und fuhr mit seinem Roller dann gegen die geöffnete Türe des Streifenwagens. Anschließend konnte er durch die Beamten gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der 16-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines war und der Roller nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Gegen den jungen Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

