Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigungen und Zeugen nach Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Creglingen und Bad Mergentheim: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Insgesamt vier zerkratze Fahrzeuge sind das Ergebnis von mehreren Sachbeschädigungen in Creglingen und Bad Mergentheim in der Nacht auf Dienstag und der Nacht auf Mittwoch. Zwischen Montag, 20:30 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr, wurden drei Fahrzeuge in der Weinbergstraße in Creglingen durch Unbekannte zum Teil großflächig zerkratzt. Hierbei kam ein unbekannter spitzer Gegenstand zum Einsatz. Außerdem kam es zwischen Dienstag, 20:30 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr im Ketterburgweg in Bad Mergentheim zu einer weiteren Sachbeschädigung. Unbekannte haben dort mit einem spitzen Gegenstand ein Fahrzeug beschädigt. Ein Zusammenhang der Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Wenkheim: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Wenkheim zu einem Einbruch in einen Supermarkt im Wiesenweg. Zwischen Dienstag, 14:00 Uhr und Mittwoch 6:00 Uhr, drangen Unbekannte in einen Supermarkt im Wiesenweg in Wenkheim ein. Im Supermarkt wurden mehrere Räume durchwühlt und dabei auch mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen. Die Unbekannten entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell