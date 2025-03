Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme im Zusammenhang mit Kfz-Diebstahl

Heilbronn (ots)

In der Nacht vom 26. Auf den 27. Februar 2025 soll ein 40-Jähriger in Bad Rappenau-Bonfeld einen vor einem Wohnhaus in der Nußäckerstraße geparkten Audi Q5 entwendet haben. Dabei wurde vermutlich das KeylessGo-Signal des Fahrzeugschlüssels abgefangen, um den Pkw zu starten und vom Tatort zu entfernen.

Am frühen Donnerstagmorgen fiel das gestohlene Fahrzeug auf der Autobahn A72 in Fahrtrichtung Osten durch hohe Geschwindigkeiten sowie eine unsichere Fahrweise auf. Eine zivile Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth stoppte den Audi an der Anschlussstelle Hof/Töpen in Bayern. Bei der Kontrolle konnten Ungereimtheiten festgestellt werden, weshalb der Tatverdächtige vorläufig festgenommen wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Audi wurden polnische Kennzeichen sichergestellt, die auf ein baugleiches Fahrzeug registriert sind. Die bayerische Polizei informierte daraufhin ihre Kollegen in Heilbronn. Als diese die Halteranschrift überprüften, stellte der Fahrzeugbesitzer überrascht fest, dass sein Audi fehlte - die Autoschlüssel befanden sich noch im Haus.

Der Tatverdächtige, der bei einer polizeilichen Vernehmung die Fahrt eingeräumt hat, wurde am Freitag durch Beamte der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls in Vollzug. Der 40-jährige polnische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

