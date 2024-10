Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Verletzter Person

Altenburger Land (ots)

Altenburger Land: Am 25.10.2024 kam es gegen 10:25 Uhr auf der B7/B93 zwischen dem Abzweig Altenburg-Nord und dem Abzweig Gerstenberg in Fahrtrichtung Zschaschelwitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem LKW VW die Ortsumgehung Altenburg, missachtete in Höhe des Möbelhaus eine Wanderbaustelle und vor hier auf einen stehenden Lkw Daimler der Instandhaltungsfirma auf. Der bei dem Auffahrunfall leicht verletzte VW-Fahrer wurde ins Klinikum eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Durch die erforderlichen Reinigungsarbeiten war der Verkehr bis ca. 12:30 Uhr beeinträchtigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell